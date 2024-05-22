Конгрессмены призвали разрешить ВСУ атаковать РФ оружием из США

При этом госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе визита в Киев заявил, что, хотя США не поощряют удары за пределами украинской территории, Киев "в конце концов должен принимать собственные решения о том, как вести эту войну". Ранее использовать своё оружие для ударов по территории России разрешил Лондон.