По словам политика, это письмо некоторые путают с недавним заявлением лидера республиканского меньшинства в Палате представителей Конгресса США Кевина Маккарти, угрожающего прекращением помощи Украине в случае прихода республиканцев к власти. "Близость этих заявлений создала досадную видимость того, что демократы, решительно и единогласно поддержавшие и проголосовавшие за каждый пакет военной, стратегической и экономической помощи украинскому народу, так или иначе связаны с республиканцами, которые стремятся перекрыть американскую поддержку для президента Зеленского и украинских сил", — добавила глава группы либеральных конгрессменов-демократов.



В письме, подписанном 30 конгрессменами-демократами и направленном в Белый дом 24 октября, говорилось, что наряду с продолжением военной и финансовой помощи Украине Байден должен начать прямые переговоры с Россией, чтобы найти "реалистичные рамочные условия для прекращения огня", поскольку альтернативой дипломатическому решению станет затяжная война с катастрофическими и не просчитываемыми рисками. Подписанты обращения отмечали, что рамочные условия должны включать ряд стимулов для прекращения войны, в том числе ослабление санкций против России и согласование совместно с мировым сообществом гарантий безопасности свободной и независимой Украины, приемлемой в первую очередь для самих украинцев.

Столкнувшись с критикой со стороны однопартийцев, некоторые из подписавших письмо дистанцировались от него. "Время в дипломатии — это все. Я подписала это письмо 30 июня, но с тех пор многое изменилось. Я бы не стала подписывать его сегодня", — написала в Twitter демократ Сара Джейкобс. "Мы должны продолжать поддерживать Украину в экономическом и военном отношении, чтобы дать ей рычаги, необходимые для прекращения этой войны", — добавила она.

Timing in diplomacy is everything.

We have to continue supporting Ukraine economically and militarily to give them the leverage they need to end this war. https://t.co/jEJlTK1hJI

— Congresswoman Sara Jacobs (@RepSaraJacobs) October 25, 2022