Конгрессмены не смогли избрать спикера Палаты представителей

Неспособность ведущего кандидата на должность спикера республиканца Кевина Маккарти получить необходимые для избрания 218 голосов законодателей объясняется расколом в республиканской фракции Палаты представителей. За него проголосовали 102 республиканца, за его оппонента Джима Джордана – 20.

Против Кевина Маккарти выступили представители консервативного крыла Республиканской партии, выдвинувшие ряд требований в обмен за свою поддержку. Среди требований – проведение голосования в Конгрессе по вопросу о сбалансированном бюджете, голосование по проекту о введении предела на количество сроков избраний членов нижней палаты Конгресса. Кевин Маккарти отверг эти требования.

Сторонники Маккарти подчеркивают его приверженность консервативным принципам, в том числе сокращению государственных расходов, и обвиняют его оппонентов в желании приобрести, по словам конгрессмена Дэна Гриншоу, "дешевую известность". Критики Маккарти обвиняют его в том, что, будучи главой республиканского меньшинства в Палате представителей, он санкционировал непомерный рост государственных расходов. У Маккарти нет плана их сокращения, утверждает конгрессмен Ральф Норман.

В среду члены Палаты представителей проведут очередной раунд голосования. Неспособность ведущего кандидата партии, имеющей большинство в нижней палате Конгресса, получить большинство в борьбе за место спикера будет беспрецедентным событием в современной истории Конгресса. Согласно правилам, голосования будут продолжаться до избрания спикера.

Спикер Палаты представителей обладает важнейшими полномочиями: он утверждает повестку дня, дает ход законопроектам и другим законодательным инициативам, ведет переговоры от имени палаты с руководством Сената и Белым домом. До избрания спикера деятельность Палаты представителей будет парализована.