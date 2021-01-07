Конгресс отклонил возражения относительно результатов выборов в Пенсильвании, что обеспечило Байдену 20 голосов выборщиков от этого штата. Так, он набрал необходимые для победы 270 голосов выборщиков. После утверждения результатов Конгрессом у Трампа не осталось возможностей оспорить их конституционным путем.
Выборы президента США прошли 3 ноября 2020 года. Через четыре дня после голосования крупные американские СМИ сообщили о победе Джо Байдена в Пенсильвании, что обеспечило ему необходимые для победы 270 голосов выборщиков. Юристы Дональда Трампа подавали множество исков о пересчете голосов в отдельных штатах — несколько из них удовлетворили, но это не повлияло на окончательный итог.
Накануне сторонники Трампа ворвались в Капитолий и потребовали признать выборы недействительными. Президент в видеообращении попросил их разойтись по домам, но еще раз подчеркнул, что считает выборы «украденными». Из-за этого Twitter и Facebook удалили это видео, посчитав его распространяющим дезинформацию. Аккаунты Трампа временно заблокировали, если он еще раз опубликует фейк, их удалят насовсем.
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