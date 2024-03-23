Конгресс США принял законопроект о финансах правительства

Конгресс США в субботу, 23 марта, принял пакет законопроектов о финансировании, позволяющий избежать приостановки работы (шатдауна) правительства страны. Документ объемом в 1012 страниц предполагает финансирование ведомств на сумму в 1,2 триллиона долларов (1,1 трлн евро) до конца 2024 финансового года, который завершается в Соединенных Штатах 30 сентября. Предусмотрены ассигнования на нужды Госдепартамента, министерств обороны, внутренней безопасности, труда, здравоохранения и социальных служб, а также законодательной ветви власти.

Пакет поддержали 74 члена Сената, еще 24 выступили против. Итоговое голосование в верхней палате законодательного органа США состоялось вскоре после полуночи по местному времени. Палата представителей одобрила меры по финансированию двумя неделями ранее.

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