Обнародование налоговых документов стало результатом многолетней судебной тяжбы законодателей-демократов и Дональда Трампа. В отличие от своих предшественников в Белом доме, Трамп отказался представить на всеобщее обозрение свои налоговые декларации. В ответ законодатели затребовали эти документы, ссылаясь на свое право доступа к налоговым декларациям любого американца. Суды, в том числе Верховный суд, с ними согласились.

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Из налоговых деклараций бывшего президента и его супруги следует, что личные доходы четы Трампов тесно связаны с коммерческой деятельностью бывшего президента. Например, за первые три года президентства Дональд Трамп выплатил миллион сто тысяч долларов в качестве федеральных налогов, но 2020 год стал для него годом значительных финансовых потерь в результате рецессии, и он не платил налоги в федеральную казну. В 2017 году, в первый год президентства, он выплатил государству лишь 750 долларов, списав многомиллионные потери.

Списание доходов за счет различных коммерческих расходов и потерь предусмотрено американским налоговым законодательством, и к этому способу снижения налогов прибегают практически все американцы, ведущие предпринимательскую деятельность. Но в налоговых декларациях Дональда Трампа, согласно комиссии по налогообложению, содержится несколько сомнительных статей расходов, требующих дальнейшего изучения налоговой инспекцией.

Федеральная налоговая служба уже несколько лет ведет аудит налоговой отчетности Дональда Трампа, но работа еще не закончена из-за крайне сложных финансовых схем, используемых бывшим президентом для подсчета доходов и расходов.

В пятницу Дональд Трамп обвинил демократов в том, что они обнародовали его налоги, надеясь использовать их как политическое оружие. "Я горд тем, что я был способен использовать различные налоговые списания, чтобы стимулировать создание тысяч рабочих мест и сооружение прекрасных зданий", – заявил Дональд Трамп. Законодатели-республиканцы предупредили, что обнародование Конгрессом личных налоговых деклараций бывшего президента устанавливает опасный прецедент. Они предупредили, что они могут предать гласности налоговые декларации Хантера Байдена, сына президента Джо Байдена, получив в январе контроль над Палатой представителей. Республиканцы подозревают, что сын президента на платил налогов с доходов, полученных от коммерческой деятельности в Украине и Китае.