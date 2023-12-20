Конгресс США не вернется к вопросу помощи Украине до января

Конгресс США вернется к вопросу помощи Украине лишь в январе 2024 года. Это следует из совместного заявления лидера демократического большинства в Сенате Чака Шумера и лидера республиканского меньшинства в верхней палате законодательного органа США Митча Макконнелла, обнародованного во вторник, 19 декабря.

Переговорщики "добились обнадеживающего прогресса", однако "сложные вопросы остаются", указали политики. "Участники переговоров будут усердно работать в период декабрьских и январских перерывов, и наша цель - добиться чего-то, как только мы вернемся", - подчеркнул Шумер в беседе с журналистами.

Кроме того, после каникул законодателей продолжатся их переговоры об обеспечении безопасности границы Соединенных Штатов. Сенатор-республиканец от Южной Дакоты Джон Тьюн упрекнул демократов в нерасторопности.

Пентагон видит риск исчерпания средств для военной помощи Украине