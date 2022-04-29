Конгресс проголосовал: США возрождают программу ленд-лиза для Украины

Ранее этот акт уже был единогласно одобрен Сенатом, и теперь будет отправлен на подпись президенту Байдену.
По сути речь идет о возрождении так называемого Акта о ленд-лизе времен Второй мировой, который давал президенту США полномочия без предварительной оплаты помогать любой стране, чья оборона признавалась жизненно важной для США.
В рамках ленд-лиза Америка в 1941-45 годах поставляла своим союзникам, среди прочего, технику и боеприпасы в огромных количествах.
Теперь же новая программа призвана помочь не только самой Украине, но и странам, которые были так или иначе затронуты российским вторжением, таким как Польша.
Акт о ленд-лизе позволит быстро снабжать американских союзников всем необходимым без бюрократических проволочек и финансовых затруднений.
"Сегодня украинский народ стоит на переднем крае борьбы за демократию и против тирании, и США должны обеспечить его всей необходимой гуманитарной и военной помощью", - заявила накануне голосования представительница Демократической партии Мэри Гей Скэнлон, призвав поддержать новый закон.
"Украинские войска продемонстрировали невероятную силу и храбрость, поэтому мы должны вновь сыграть роль арсенала демократии и обеспечить их всеми ресурсами, необходимыми для защиты своего суверенитета", - отметил в свою очередь сенатор-республиканец Джон Корнин.
Акт о ленд-лизе был одобрен Палатой представителей в тот же день, когда президент Байден одобрил пакет помощи Украине в размере 33 млрд долларов, включая 20 млрд в виде военной помощи.
"Ленд-лиз для Украины окончательно открыт. Закон проголосован. Спасибо нашим союзникам", – написал глава офиса президента Украины Андрей Ермак в своем телеграм-канале в четверг вечером.
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