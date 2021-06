Конфликт в Карабахе: Азербайджан и Армения разменяли пленных на карты минных полей

Об этом обмене в субботу объявили МИД Азербайджана и глава правительства Армении Никол Пашинян.

"12 июня 2021 года в ответ на предоставление Арменией карт минных полей в Агдамском районе с 97000 противотанковых и противопехотных мин представителям Армении в присутствии представителей Грузии на азербайджанско-грузинской границе были переданы 15 задержанных армян", — говорится в заявлении МИД Азербайджана.

Азербайджанский МИД поблагодарил за посредничество правительство Грузии и премьер-министра Ираклия Гарибашвили, а также, как говорится в заявлении, "отмечает роль" помощника госсекретаря США по европейским и евразийским делам Филипа Рикера, самого госсекретаря Энтони Блинкена, а также руководства Евросоюза и ОБСЕ.

Никол Пашинян сказал в субботу, что двумя днями ранее встречался с Филипом Рикером и тот сообщил, что госсекретарь Блинкен поручил ему обеспечить прорыв в вопросе возвращения пленных.



"Сегодня в результате усилий в том числе премьера Грузии Ираклия Гарибашвили, а также партнеров по Евросоюзу, наши 15 пленных вернулись в Армению — через Красный мост из Азербайджана в Грузию, а потом через Баграташен в Армению", — цитирует Пашиняна агентство "АМИ Новости-Армения".

По словам Пашиняна, среди возвращенных пленных — четверо из шести военных, попавших к азербайджанцам во время недавних инцидентов на границе, несколько человек из тех нескольких десятков бойцов, что были пленены на юге Нагорного Карабаха вскоре после окончания войны, и еще несколько попавших в плен в ходе боевых действий в сентябре-нобяре прошлого года.

Энтони Блинкен в записи в "Твиттере" приветствовал освобождение 15 армянских пленных и поблагодарил правительство Грузии за посредничество в переговорах.

The U.S. welcomes the release by Azerbaijan of 15 Armenian detainees. We're grateful to the Government of Georgia for its vital role facilitating discussions between the sides. Such steps will bring the people of the region closer to the peaceful future they deserve.