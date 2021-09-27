Конфликт с Косово: армия Сербии приведена в повышенную боеготовность

Президент Сербии Александар Вучич отдал приказ привести армию в повышенную боевую готовность. Об этом в воскресенье, 26 сентября, сообщило Министерство обороны в Белграде. Ситуация обострилась из-за размещения в приграничной зоне Косово отрядов полицейского спецназа. Сербы расценили действия косоваров как провокацию.
Полицейские отряды Косово были ранее направлены к двум пограничным переходам на севере страны. В этом регионе проживают преимущественно этнические сербы, которые не признают правительства в Приштине, возглавляемого этническими албанцами.
Спецподразделения прибыли туда в соответствии с постановлением правительства, которое предписывало автомобилистам с сербскими номерными знаками менять их на временные номерные знаки при въезде в Косово. Сотни этнических сербов начали протесты против этого требования. В том числе они использовали транспортные средства, чтобы перекрыть движение на пограничных переходах.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал обе стороны к деэскалации. Спецподразделения должны быть немедленно отведены от границы, отметил он, подчеркнув, что "любая дальнейшая провокация или односторонняя и несогласованная акция недопустима". Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также призвал стороны к сдержанности и возобновлению диалога. Глава альянса провел телефонные переговоры с президентом Сербии и премьер-министром Косово Альбином Курти.
Независимость Косово
В 2008 году Косово откололось от Сербии и в одностороннем порядке провозгласило независимость от Белграда. Ее признали многие европейские государства, включая Германию, а также США. Белград с этим не согласен: он считает Косово своей автономной провинцией и независимость Приштины не признает. Позицию Сербии разделяют Россия, большинство государств постсоветского пространства, а также Китай и Индия.
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