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Эксперты ООН настаивают на расследовании Международным уголовным судом в Гааге ряда инцидентов в ходе нынешней эскалации палестино-израильского конфликта.
Izraelio armijos M109 savaeigė haubica
Izraelio armijos M109 savaeigė haubica
© AFP / Scanpix

Эксперты ООН по правам человека усматривают признаки военных преступлений, совершенных обеими сторонами в ходе нынешней эскалации палестино-израильского конфликта. Об этом в среду, 19 мая, сообщило агентство dpa со ссылкой на ооновских специалистов, которые настаивают на том, чтобы подобные инциденты были расследованы Международным уголовным судом (МУС) в Гааге. Критику специалистов вызывают главным образом обстрелы густонаселенных районов сектора Газа, а также городских кварталов в Израиле.

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Между тем агентство AFP со ссылкой на утверждение представителей радикального исламистского движения ХАМАС, признанного Евросоюзом террористическим, передало, что у того имеется достаточно ракет, чтобы продолжать обстрелы в течение еще двух месяцев. Как уточняет AFP, благодаря поддержке Ирана у боевиков на этот раз имеется доступ к более широкому арсеналу, а также к оружию с большим радиусом действия, чем во время предыдущих эскалаций.

Обострение палестино-израильского конфликта

В начале мая Израиль принял решение выселить несколько палестинских семей из Восточного Иерусалима, что привело к массовым акциям протеста и беспорядкам в Иерусалиме, в результате пострадали сотни людей. Движение ХАМАС, признанное террористической организацией не только в ЕС, но также в Израиле и США, объявило себя защитником Иерусалима и подвергло Израиль ракетным обстрелам с территории сектора Газа. Авиация и сухопутные силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ нанесли удары по сотням целей в секторе Газа.

Массированные обстрелы с обеих сторон не прекращаются с 10 мая. Несмотря на многочисленные призывы международного сообщества, обстрелы продолжались и в ночь на 19 мая. По данным ЦАХАЛ, из сектора Газа в сторону Израиля в ходе нынешнего обострения было выпущено более 3200 ракет. В ЦАХАЛ говорят о 3700 ракет, порядка 540 упали в секторе Газа. Военные оценили эффективность системы израильской ПВО "Железный купол" в 90 процентов.

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Deutsche Welle
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