Во время встречи в Мюнхене Сунак и Харрис "согласились в том, что война Путина в Украине — это глобальная война — как с точки зрения последствий для продовольственной и энергетической безопасности, так и влияния на международно признанные нормы, например, суверенитет", сказано в заявлении офиса премьер-министра Великобритании.

Канцелярия Сунака сообщает, что политики обсудили, как ускорить международную помощь Украине, чтобы она смогла одержать победу в войне и добиться мира на справедливых условиях. "Они согласились, что важно думать не только о нынешних непосредственных потребностях Украины, но и о том, как международное сообщество может сделать так, чтобы Украина никогда больше не сталкивалась с такими же угрозами", — пишет офис британского премьера.

Харрис: преступления России против человечности



В своем достаточно развернутом выступлении Камала Харрис сделала упор на единство стран НАТО в противостоянии агрессии Москвы и на то, что США располагают доказательствами преступлений против человечности, совершенных Россией в Украине.

"Российские силы предпринимают широкомасштабные и систематические нападения на гражданское население Украины", — заявила вице-президент США, сославшись на доказанные случаи казней, изнасилований, пыток и насильственных депортаций украинцев, в том числе детей.

Харрис подробно описала преступления, в которых обвиняют российских военных во время войны в Украине, в том числе массовые убийства мирных жителей в Буче и воздушный удар по театру в Мариуполе. "Мы изучили улики. Мы знаем правовые стандарты. И нет сомнений, что это преступления против человечности", — отметила она.

Еще в марте прошлого года администрация США заявила, что считает российских военных виновными в военных преступлениях, однако о преступлениях против человечности американские чиновники до сих пор не говорили.

"Их действия — это посягательство на наши общие ценности, посягательство на нашу общую человечность", — сказала вице-президент.

Администрация Байдена продолжит помогать Украине в расследовании этих преступлений, подчеркнула Харрис. "Я говорю всем тем, кто совершил эти преступления, и их руководству, причастному к этим преступлениям, — вы будете привлечены к ответственности", — заявила Камала Харрис.

"Если Путин думает, что сможет взять верх, переждав ситуацию, он сильно ошибается, — резюмировала она. — Время не на его стороне".

Анализ: дилеммы союзников Украины



Дженни Хилл, Би-би-си, Мюнхен

Позиция мировых лидеров и дипломатов, приехавших в Мюнхен, едина: России нельзя позволить победить в этой войне, а союзники усилят поддержку Украины — или по меньшей мере будут поддерживать ее на нынешнем уровне.

Однако все участники в разной мере вынуждены думать о трех главных проблемах:

Как помочь украинской армии, но избежать эскалации конфликта (с этим, в частности, связана нерешительность некоторых государств относительно поставок истребителей).

Как отправить Киеву военное оборудование, но не истощить национальные арсеналы и оставить таким образом свои страны в более уязвимом положении.

Как сделать так, чтобы общественная поддержка помощи Украине не уменьшалась.

Даже в момент, когда в дорогой мюнхенской гостинице проходит эта конференция, в нескольких кварталах собрались демонстранты, протестующие против поставок оружия Украине.

На большом плакате, который принесли протестующие, написано: "Переговоры вместо стрельбы!"

Сунак обещает Украине оружие дальнего радиуса действия



Британский премьер Риши Сунак, выступавший вскоре после Харрис, заявил, что военная поддержка Украины должна быть "удвоена". "Путин делает ставку на то, что мы потеряем самообладание", — сказал Сунак.

Великобритания должна доказать, что Путин ошибается, призвал британский премьер — и призвал других мировых лидеров обеспечить долгосрочную безопасность Украины.

Сунак отметил, что коллективно страны НАТО поставят Украине столько же техники в следующие несколько месяцев, сколько за весь 2022-й год. "Мы вместе должны помочь Украине защитить ее города от российских бомб и иранских дронов, и поэтому Великобритания станет первой страной, которая снабдит Украину вооружениями более дальнего радиуса действия", — заявил он.

Британский премьер-министр не уточнил, о каком именно оружии идет речь. В течение последнего времени Киев неоднократно просил США предоставить ему ракеты ATACMS с радиусом действия до 300 км — их можно запускать при помощи уже имющихся у Украины установок HIMARS. Однако Вашингтон на это пока не соглашается — по неофициальным данным прессы, причиной могут быть не только опасения относительно эскалации конфликта, но и нехватка таких ракет в американских вооруженных силах.

Сунак также заявил, что Британия совместно с союзниками "работает над тем, чтобы дать Украине самые современные системы ПВО, и создать военно-воздушные силы, необходимые для защиты этой нации". В ответ на вопрос о том, когда Британия или другие партнеры могут предоставить украинским ВВС истребители, Сунак заявил, что с поставкой определенных типов самолетов есть "сложности". Он отметил, что Великобритания обучает украинских военных использовать самолеты стандартов НАТО.

Британский премьер при этом добавил, что Великобритания "с радостью поддержит страны", если у них будет возможность немедленно предоставить Киеву самолеты.