До недавнего времени немецкие обозреватели предполагали, что правящий Христианско-демократический союз может потерять популярность и просесть на следующих выборах бундестага просто потому, что его покинет такой харизматичный лидер, как Ангела Меркель. Теперь к этому фактору добавились скандалы в партии и усталость граждан от борьбы с пандемией.

Что произошло?



Ситуация с выборами в двух юго-западных землях Германии, 11-миллионном Баден-Вюртемберге и 4-миллионном Рейнланд-Пфальце, выглядит сложнее, чем если бы ХДС там правил годами и тут вдруг проиграл.

В Баден-Вюртемберге это случилось еще десять лет назад, и с тех пор ХДС был в земельном правительстве младшим партнером "зеленых" и их популярного лидера Винфрида Кречманна.

В Рейнланд-Пфальце ХДС вообще не был у власти: там правит коалиция трех других партий.

В это воскресенье христианские демократы в Баден-Вюртемберге потеряли по сравнению с выборами 2016 года 3% голосов, снова заняли второе место после "зеленых" и сохранили прежнее число мандатов, но доля их представителей в ландтаге сократилась — потому что в Германии в силу особенностей избирательного законодательства число депутатов и в бундестаге, и в ландтагах зависит от результатов выборов. В данном случае, в ландтаге Баден-Вюртемберга, оно выросло.

В Рейнланд-Пфальце партия Меркель потеряла 4% голосов и 4 места в ландтаге.

"Зеленые" в Баден-Вюртемберге и социал-демократы в Рейнланд-Пфальце в очень большой мере обязаны своими победами лично популярным лидерам, Винфриду Кречманну и Малу Драйер.

Но важны не эти детали, а тенденция: Христианско-демократический союз уже несколько месяцев теряет голоса избирателей, а в последние несколько недель до тех пор пологая кривая его популярности и в этих двух землях, и в Германии в целом круто и очень наглядно загнулась вниз.

На воскресных выборах ХДС показал худшие за очень много лет результаты, что дало основание газете Frankfurter Allgemeine Zeitung и другим изданиям назвать произошедшее "историческим поражением" партии Меркель.

"Надо честно признаться: ХДС показал катастрофический результат", — сказала журналистам лидер списка партии в Баден-Вюртемберге Сюзанна Айземанн.

Лидер сестринской партии ХДС, баварского Христианско-социального союза Маркус Зедер назвал результаты выборов "тяжелым ударом в сердце" союза ХДС/ХСС.

Почему так получилось?



Немецкие обозреватели выделяют три основных причины (относительной) неудачи ХДС на выборах в двух землях: две сиюминутных и одну долгосрочную, имя которой — "Ангела Меркель".

1. Скандал с масками

В последние недели трое политиков из ХДС подали в отставку с разных постов в партии и бундестаге после того, как их обвинили в получении "откатов" при закупке медицинских масок.

Этот скандал наложился на общую усталость населения от пандемии и локдаунов и ожидаемо сильно возмутил избирателей.

А кроме того, на прошлой неделе бундестаг лишил неприкосновенности Акселя Фишера — депутата от ХДС как раз из Баден-Вюртемберга.

Фишера подозревают в получении взяток за лоббирование Азербайджана в бытность депутатом Парламентской ассамблеи Совета Европы. Сам он отвергает подозрения.

2. Медленно идущая кампания прививок

Это общая для большинства стран Евросоюза проблема, но в каждой из них, включая Германию, избиратели винят не только и не столько Брюссель, сколько своих правителей.

В Германии на этот момент сделано чуть больше десяти прививок на 100 человек. Это примерно столько же, сколько и у соседних крупных стран ЕС — Франции и Польши, и в два раза больше, чем, например, в России.

Но немецкий избиратель смотрит не на соседей-середнячков, а на лидеров, и видит, что в Британии, например, первую прививку получила почти вчетверо, а в США — втрое большая доля населения.

"Мы видим, что недовольство и непонимание того, как мы справляемся с кризисом, растет. Нетерпение у людей растет, и лично я их понимаю", — сказал, комментируя итоги выборов в двух землях, генеральный секретарь (глава аппарата) ХДС Пауль Цимяк.

Лидер ХСС и глава правительства Баварии Маркус Зедер, произнеся слова о "тяжелом ударе в сердце союза", призвал правительство срочно что-то сделать в первую очередь именно с прививочной кампанией, а также с поддержкой страдающего от локдауна малого бизнеса.

3. Уход Меркель

Канцлер Ангела Меркель, которая лично вдвое популярнее собственной партии, твердо обещает уйти на покой после сентябрьских выборов, и это не может не сказываться на перспективах блока ХДС/ХСС.

Довольно примечательны данные социологической компании Infratest Dimap по выборам в Баден-Вюртемберге: в 2016 году за ХДС именно из-за федерального лидера голосовали 64% избирателей партии, а в это воскресенье — уже всего 45%.

Что дальше: перспектива "светофора"?



Дальше в этом году у немецких политиков — выборы в ландтаги еще четырех земель, а затем — выборы в бундестаг в последнее воскресенье сентября.

ХДС, несмотря на падение рейтинга, по-прежнему лидирует на федеральном уровне с довольно большим отрывом, опережая "зеленых" на 14 процентных пунктов (32% против 14%), но кривые рейтингов правящей партии и оппозиции сближаются.

Лидеры социалистов Олаф Шольц и Ларс Клингбайль даже заявили, что по итогам сентябрьских выборов ХДС/ХСС может лишиться власти, а правительство сформирует их партия с "зелеными" и праволиберальной Партией свободных демократов.

"Я думаю, на федеральном уровне вполне возможен "светофор". Нашей стране нужен альянс будущего, и, я думаю, он возможен — с участием свободных демократов", — цитирует газета Süddeutsche Zeitung генерального секретаря СДПГ Клингбайля.

Сопредседатель Партии зеленых Роберт Хабек, правда, ответил, что это абсурд — так рано рассуждать об итогах сентябрьских выборов.

СДПГ сейчас входит в правительственную коалицию. "Светофором" в Германии по цветам символики партий называют коалицию СДПГ, Свободных демократов и зеленых.

Именно такая коалиция осталась по итогам воскресных выборов у власти в Рейнланд-Пфальце.

В Баден-Вюртемберге же ХДС может лишиться отстатков власти и выпасть из коалиции, поскольку лидер зеленых и глава правительства Винфрид Кречманн, как рассуждают местные политики, может взять в нее социалистов и свободных демократов, сформировав все тот же "светофор" — голосов у них теперь для этого хватает.

Результаты земельных выборов — это, по общему мнению немецких комментаторов, еще и очень плохой знак и вызов для Армина Лашета, который только в январе стал председателем ХДС.

"По умолчанию" Лашет должен стать и лидером списка ХДС/ХСС на выборах и, в случае победы, преемником Меркель на посту канцлера.

Однако все последние месяцы в Германии говорят и пишут, что лидером списка и кандидатом в кацлеры от блока должен стать гораздо более популярный лидер ХСС Маркус Зедер.

"Кто бы в итоге ни возглавил список, консерваторы, которые под руководством Меркель правили на федеральном уровне 16 лет, столкнулись с самой серьезной за поколение угрозой их доминирующему положению", — заключает европейская редакция международного издания Poitico.