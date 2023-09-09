Кондолиза Райс: Путин ослеплен манией величия и шокирован ответом Запада на войну в Украине

«Если бы Украина была членом НАТО, он, возможно, на это бы и не пошел?» — спросила ведущая программы.

А после того, как и это нарушение международных норм осталось для Кремля практически безнаказанным, — восемь лет спустя, в 2022-м, — развернуть уже полномасштабное вторжение в Украину.

Согласно этой точке зрения, именно слабая реакция Запада на агрессию против Грузии помогла Путину в 2014 году решиться на аннексию Крыма и развязать вооруженный конфликт в Донбассе.

В числе прочих Райс был задан прямой вопрос о том, признает ли она, что Вашингтон несет моральную ответственность за недостаточную, по мнению многих, дипломатическую реакцию на вторжение российских войск в Грузию в дни Пекинской олимпиады в 2008 году.

Ныне возглавляющая в Стэнфордском университете Гуверовский институт войны, революции и мира, Райс рассказала о своем личном опыте переговоров с президентом Путиным и объяснила причины нерешительности Запада при введении санкций в отношении Москвы из-за вторжения в Грузию в 2008 году.

Ведущая Би-би-си усомнилась в том, что Путина легко шокировать — однако Райс подтвердила, что не ошиблась при выборе слова.

«Возможно, создание [за счет территории Украины] своеобразной „нейтральной зоны“ было ошибкой, — признала Кондолиза Райс. — Но должна сказать, что ответ, который Путин получил со стороны Запада в этот раз [в качестве реакции на полномасштабное вторжение], его наверняка шокировал. Потому что [на этот раз] и Америка, и Европа ответили очень серьезно».

Что же касается аннексии Крыма и начала боевых действий в Донбассе, по словам Райс, опять же, многие в американской администрации еще тогда говорили, что будущее Украины видят в НАТО — и именно в этом направлении нужно работать.

По ее словам, американская администрация, возможно, и была бы рада оказать Грузии более существенную помощь, но в реальном мире такой возможности попросту не было.

В ответ на это Райс напомнила, что в 2008 году в самом разгаре был мировой финансовый кризис, который осложнял перспективу введения более серьезных экономических санкций.

«И в какой-то момент его просто ослепила мания величия, — резюмировала Райс. — И он окончательно потерял возможность просчитывать последствия своих поступков».

«Но были в его окружении и другие люди, — продолжила Райс, — и сейчас остались исключительно они. Это беспрекословные исполнители. Пандемию Путин провел, общаясь с „современными распутиными“, которые нашептали российскому президенту о его „наследии“ — его, так скажем, „предназначении“, „исторической роли“ — восстановить, воссоздать Российскую Империю».

«Я достаточно хорошо была с ним знакома на протяжении многих лет, — напомнила она. — Вокруг него всегда были люди, достаточно сильные фигуры, чтобы с ним разговаривать, как мне кажется, рассказывая правду».

Заявленные им претензии по поводу угрозы, которую якобы представляет для России НАТО, — лишь прикрытие истинной цели Кремля. Свою историческую роль, по мнению бывшего госсекретаря, Путин видит в восстановлении Российской — или, скорее, Советской империи.

Три позиции с одним исходом

На прямой вопрос о том, как долго продлится американская поддержка Украине, профессор Райс выразила уверенность, что помощь Киеву со стороны США уж точно не иссякнет по итогам президентских выборов 2024 года.

«Кто бы ни занимал пост президента США — сейчас или в будущем — он, конечно, может попробовать апеллировать к усталости американцев от глобальных конфликтов, — полагает Райс. — Мол, пусть этим уже займется, наконец, кто-нибудь другой!»

«Однако в конечном итоге, как мне кажется, Америка и ее народ всегда справлялись с поставленной задачей: и в Первой мировой войне, и во Второй, и после терактов 11 сентября, а теперь и в Украине, — заявила дипломат. — Думаю, вы сможете в этом убедиться сами. Убедиться — в очередной раз».

В своем отношении к войне в Украине республиканцы сейчас, по словам Райс, разделились на три основных лагеря.