Концерт против плаката: как выглядит 9 мая в Нарве и Ивангороде

Как сообщил очевидец, наблюдавший за общением двух сторон с берега реки, участники встречи неоднократно смотрели в сторону плаката, висящего на стене Нарвского замка. Человек в парадной форме в финале беседы что-то написал в своем блокноте.

"Среди прочего обсуждался плакат, установленный на стене Нарвского музея, который российские представители потребовали от наших пограничников снять. Представители Департамента полиции и погранохраны заявили, что такой плакат не запрещен в нашей стране, мы основываем свою работу на эстонских законах, и у российских чиновников нет оснований требовать снятия плаката" — отметил Пюви.

Утром во вторник Нарвский музей разместил на крепостной стене гигантский плакат "Путин — военный преступник", который хорошо виден через реку в России. На другом берегу реки, в Ивангороде, Россия планирует грандиозное празднование в честь 9 мая. Рядом с мостом Дружбы построена концертная сцена и установлены большие экраны, они хорошо видны на эстонской стороне.

Участникам торжеств в Ивангороде, в свою очередь, хорошо виден висящий на крепостной стене плакат, объявляющий Путина военным преступником. На это же должны обратить внимание и жители Нарвы, которые планируют прийти посмотреть на этот концерт с эстонской стороны реки.