Концентрация медикаментов в литовских водах — запредельна

Мониторинг вод в Латвии и Литве проводился в рамках латвийско-литовского проекта MEDWwater. В обеих странах изучалось наличие фармацевтически активных веществ на шестнадцати очистных сооружениях и водоемах, куда сбрасываются очищенные сточные воды.

Образцы были проанализированы в Клайпедском университете. Там выяснили, что в латвийские и литовские воды чаще всего и в больших количествах попадают активные вещества болеутоляющих и воспалительных препаратов, таких как ибупрофен, диклофенак, парацетамол.

Как отмечает научный сотрудник Института морских исследований Клайпедского университета Сергей Суздалев, полученные данные смогут помочь сделать более целенаправленные инвестиции в передовые очистные технологии, чтобы уменьшить дальнейшее попадание химических веществ в окружающую среду.