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Представители правительств Канады, Великобритании, Швеции и Украины оставили попытки привлечь Иран к переговорам о выплате компенсаций за сбитый в 2020 году Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" (МАУ) и постараются решить этот вопрос в соответствии с международным правом. Об этом говорится в совместном заявлении, обнародованном на сайтах внешнеполитических ведомств четырех стран в четверг, 6 января.
Компенсации за сбитый "Боинг" МАУ: группа стран прекратила переговоры с Ираном
© AP / Scanpix

"Несмотря на все наши усилия за последние два года и многочисленные попытки урегулировать этот вопрос путем переговоров, международная группа пришла к выводу, что дальнейшие попытки обсуждать компенсации за сбитый самолет, выполнявший рейс PS752, на данный момент бесполезны", — сказано в документе.

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Теперь министры четырех стран, входящих в Международную группу по координации помощи жертвам рейса PS752, "сосредоточатся на последующих мерах, которые необходимо принять для решения этого вопроса в соответствии с нормами международного права". О каких именно мерах идет речь, в заявлении не уточняется.

Суд в Канаде постановил выплатить 74 млн евро


Ранее на этой неделе суд в канадской провинции Онтарио постановил, что родственникам шести пассажиров украинского Boeing 737-800, сбитого военными из Корпуса стражей исламской революции (КСИР), должны быть выплачены свыше 107 млн канадских долларов (74 млн евро). При этом эксперты из Канады в июне сообщили, что не нашли доказательств того, что крушение рейса PS752 было преднамеренным.

Сбитый лайнер МАУ


Лайнер "Международных авиалиний Украины", летевший рейсом PS752 из Тегерана в Киев, был сбит 8 января 2020 года вскоре после взлета. Погибли все 176 человек, находившиеся на его борту: граждане Афганистана, Ирана, Канады и Украины, а также подданные Великобритании и Швеции. Лишь через несколько дней ответственность за катастрофу взял на себя КСИР, признав, что самолет был сбит по ошибке.

В феврале 2020 года президент Украины Владимир Зеленский отклонил предложенные Тегераном выплаты семьям погибших — по 80 тысяч долларов (70 900 евро), сочтя эти суммы недостаточными.

В марте 2021 года МИД Украины раскритиковал отчет Ирана о крушении лайнера, назвав его "сборником манипуляций" и "циничной попыткой скрыть истинные причины катастрофы". В мае 2021 года судья Эдвард Белобаба допустил, что ракетная атака на украинский лайнер могла быть "намеренным актом терроризма".

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Deutsche Welle
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