Компания X подала в суд на рекламодателей из-за „бойкота“

Компания X, принадлежащая американскому миллиардеру Илону Маску, подала в суд на ассоциацию рекламодателей и ряд отдельных компаний за „незаконный бойкот“ социальной сети. Утверждается, что предполагаемый бойкот рекламодателей нарушает антимонопольное законодательство США. Об этом во вторник, 6 августа, сообщает газета Financial Times. „Мы пытались сохранить мир в течение двух лет, но теперь началась война“, - прокомментировал обращение в суд Илон Маск.
Исполнительный директор X Линда Яккарино заявила, что иск был подан против Глобального альянса ответственных медиа (GARM), коалиции брендов и рекламных агентств, а также против членов GARM, в частности компании Unilever и аптечной сети CVS.
X обратилась в суд после доклада юридического комитета Палаты представителей Конгресса США, опубликованного в июне. В нем среди прочего утверждается, что члены GARM сговорились „прекратить всю платную рекламу“ на платформе Twitter после ее приобритения Илоном Маском. Сооснователь GARM Роб Раковиц отверг эти утверждения.
По мнению Яккарино, следствием этого предполагаемого бойкота стала „попытка лишить пользователей X „глобальной городской площади“. „Проще говоря, люди страдают, когда подрывается рынок идей и одни точки зрения не финансируются наравне с другими в рамках незаконного бойкота“, - добавила исполнительный директор X.
GARM выступает против монетизации „незаконного или вредного“ контента
GARM - межотраслевая инициатива, учрежденная Всемирной федерацией рекламодателей (WFA) в 2019 году. Непосредственным поводом для создания GARM стала стрельба в мечетях Крайстчерча, которую террорист транслировал в прямом эфире на платформе Facebook. Целью инициативы, объединившей крупных рекламодателей, стал отказ от размещения рекламы рядом с „незаконным или вредным“ контентом, авторы которого монетизируют его.