Строительство газопровода "Северный поток-2" по дну Балтийского моря должно быть завершено через несколько недель, сообщает в воскресенье, 11 июля, газета Handelsblatt со ссылкой на гендиректора компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG Маттиаса Варнига (Matthias Warnig). "98 процентов трубопровода уже завершено. 2 процента, которые не построены, относятся к одной из двух веток. Другая линия завершена полностью", - пояснил Варниг.

Цель компании - ввести газопровод в эксплуатацию в этом году. При этом глава Nord Stream 2 опровергает сообщения о проблемах с сертификацией и лицензирующими органами. "В конечном итоге будет трубопровод, который будет отвечать всем требованиям и международным отраслевым стандартам", - сказал Варниг. В перспективе по нему будет транспортироваться 55 миллиардов кубометров природного газа из России в Германию в год.

Кроме того, по словам Варнига, компания изучает возможность транспортировки по "Северному потоку-2" водорода: "Возможно, что самое позднее через десять лет мы сможем добавить водород в одну или обе линии".

Будущее Украины как транзитной страны для российского газа в Европу

Варниг также сказал, что у него "нет ни малейшего сомнения" в том, что транзит через Украину "останется неотъемлемой частью транспортировки газа из России в Европу даже после 2024 года". Действующее транзитное соглашение между Россией и Украиной истекает в 2024 году. "Я предполагаю, что правительство Германии уже рассматривало этот вопрос в ходе переговоров с Россией", - отметил глава Nord Stream 2.

Меркель и Зеленский будут обсуждать "Северный поток-2" в Берлине

"Северный поток-2" станет одной из тем переговоров канцлера Ангелы Меркель и президента Украины Владимира Зеленского, который в воскресенье прибыл в Берлин. Ранее США при новой администрации президента Джо Байдена заявили об отказе от новых санкций против проекта.

Проект "Северный поток - 2" стал и одной из тем предвыборной кампании в Германии. Несколько кандидатов в канцлеры допустили заморозку проекта газопровода "Северный поток - 2" в случае, если Москва будет использовать его для давления на Украину.