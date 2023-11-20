"Коммерсант": В РФ предложили открыть авиарейсы в КНДР

По сведениям газеты, делегация Росавиации посетила Северную Корею на прошлой неделе, где встретилась с представителями управления гражданской авиации КНДР , чтобы обсудить расширение воздушного сообщения между странами. Сейчас в Пхеньян можно улететь только из Владивостока - полеты дважды в неделю выполняет единственная авиакомпания Северной Кореи Air Koryo.

Вместе с тем российские туроператоры пока не получали запросов на восстановление туров в КНДР и всплеска интереса к таким поездкам не ждут: собеседники "Коммерсанта" в туристической отрасли считают, что основными пассажирами этих рейсов станут представители политических и деловых кругов, а в целом пассажиропоток в Пхеньян вряд ли будет превышать несколько тысяч человек в год.