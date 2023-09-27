Комментарий ВСУ - Delfi: “Вагнеровцы” вернулись на восток Украины

"Мы фиксируем пребывание нескольких сотен максимум бойцов бывшей ЧВК Вагнер. Они не представляют какой-либо целостной системной организованной силы, подразделения, никак не влияют существенно на ситуацию на этом направлении", - сказал полковник Череватый.
По его словам, в частности, это наемники, которые располагались, в Беларуси.
"В Беларуси расформировывают их лагеря, кто умнее уехал в Африку зарабатывать деньги, а кому уже совсем "не судьба" и никуда деться от совершенных преступлений и негде спрятаться, тех под давлением отсылают к нам в Украину", - сказал представитель ВСУ.
"Как отметил командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский, вопрос Вагнера закрыт раз и навсегда. Они разбиты, уничтожены, более умные уехали в Африку, кто совсем не никому не нужен и нет иного выхода, под давлением каких-то обстоятельств, был направлен сюда. Судьба их ждет незавидная – быть убитыми, стать калеками, или в лучшем случае сбежать. Они себя позиционировали как международная организация, так что "Game over", или более понятно для них: "их песенка спета"", - отметил он.
Напомним, основатель ЧВК Вагнер Евгений Пригожин погиб в результат авиакатастрофы в России 23 августа. Часть его группировки переместилась на территорию Беларуси.