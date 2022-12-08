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Документ осуждает Россию "за совершение актов геноцида против народа Украины", призывает США и союзников продолжать поддерживать правительство Украины, а также предлагает президенту США Джо Байдену ввести санкции в рамках "акта Магнитского" против людей, причастных к геноциду.
JAV vėliava
JAV vėliava
© PA / Scanpix

Резолюция была внесена в Сенат еще в июле; ее основными авторами выступили Джим Риш, республиканец от штата Айдахо, и Бен Кардин, демократ от штата Мэриленд.

Парламенты нескольких стран ЕС, а также ПАСЕ, Европарламент и Парламентская ассамблея НАТО ранее в разных формулировках объявили Россию государством, поддерживающим терроризм. В Конгресс США уже несколько раз вносились аналогичные документы, однако ни один из них до сих пор не был принят.

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