Комитет Палаты представителей США рекомендует выделить 17,6 млрд долларов Израилю

По данным Комитета по ассигнованиям Палаты представителей, сумма в 17,6 миллиарда долларов включает средства на пополнение израильских систем противоракетной обороны, закупку дополнительных передовых систем вооружений, производство артиллерии и других боеприпасов. Часть средств также будет использована для пополнения запасов американского оружия, поставленного Израилю после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября.

Спикер Майк Джонсон сообщил в письме, что предложенный комиссией по ассигнованиям законопроект может быть вынесен на голосование Палаты в полном составе уже на следующей неделе.

"Необходимость поддержки нашего ближайшего союзника и наших собственных сил в регионе как никогда актуальна", - говорится в письме Джонсона к коллегам.