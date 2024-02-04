Комитет Палаты представителей США рекомендует выделить 17,6 млрд долларов Израилю

По данным Комитета по ассигнованиям Палаты представителей, сумма в 17,6 миллиарда долларов включает средства на пополнение израильских систем противоракетной обороны, закупку дополнительных передовых систем вооружений, производство артиллерии и других боеприпасов. Часть средств также будет использована для пополнения запасов американского оружия, поставленного Израилю после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября.
Спикер Майк Джонсон сообщил в письме, что предложенный комиссией по ассигнованиям законопроект может быть вынесен на голосование Палаты в полном составе уже на следующей неделе.
"Необходимость поддержки нашего ближайшего союзника и наших собственных сил в регионе как никогда актуальна", - говорится в письме Джонсона к коллегам.
Контролируемый демократами Сенат с рекомендацией не согласился и, как ожидается, представит свой законодательный пакет, в который войдет военная помощь не только Израилю, но и Украине. Ожидается, что этот же законопроект Сената будет содержать предложения по укреплению безопасности на границе США с Мексикой. Сенат также планирует включить в свой законопроект помощь Тайваню.
Лидер большинства в Сенате Чак Шумер предпринял шаги, чтобы начать обсуждение этого многостороннего законопроекта на следующей неделе, а первое процедурное голосование должно состояться не позднее среды.
Пока неясно, будут ли крайне правые члены Палаты представителей возражать против финансирования Израиля без экономии этой же суммы в других статьях бюджета.
Республиканцы настаивают на том, чтобы любая новая помощь Украине сопровождалась новыми жесткими мерами пограничного контроля в попытке остановить поток рекордного количества мигрантов в США. Хотя Сенат планирует именно это и сделать, Джонсон уже заявил, что пакет предлагаемых Сенатом мер по охране границ недостаточен.
Прежде чем будет оказана новая военная помощь Израилю или Украине, Палата представителей и Сенат должны принять один законопроект, а затем отправить его на подпись президенту-демократу Джо Байдену.