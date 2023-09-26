Комиссия ООН: Российские военные пытали украинцев до смерти

Российские военные широко и систематически применяли пытки в районах, которые длительное время находились под российской оккупацией, а именно в Херсонской и Запорожской областях. Такие выводы содержатся в докладе Независимой международной комиссии по расследованию нарушений в Украине, представленном в понедельник, 25 сентября.

Как указывает председатель комиссии Эрик Мёсе, основными объектами пыток стали лица, обвиняемые в осведомительстве в пользу украинских вооруженных сил: "Комиссия установила, что пытки в основном применялись в различных местах содержания под стражей, контролируемых российскими властями. Аналогичные методы пыток применялись в разных местах содержания под стражей во время допросов, которые были в основном направлены на получение информации от жертв".

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