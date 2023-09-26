Комиссия ООН: Российские военные пытали украинцев до смерти

 
Deutsche Welle
Bučos kapinėse maišai su nužudytų civilių kūnais išrikiuoti atpažinimui. 2022 balandžio 6 d., Kijevo šiaurė, Ukraina. Po to, kai Ukrainos pajėgos atsiėmė kontrolę šalia Kijevo esančiose teritorijose, jose, įskaitant ir Bučą, rasta šimtai nužudytų ir nukankintų civilių.
Bučos kapinėse maišai su nužudytų civilių kūnais išrikiuoti atpažinimui. 2022 balandžio 6 d., Kijevo šiaurė, Ukraina. Po to, kai Ukrainos pajėgos atsiėmė kontrolę šalia Kijevo esančiose teritorijose, jose, įskaitant ir Bučą, rasta šimtai nužudytų ir nukankintų civilių.
ФОТО: AFP / Scanpix
В некоторых случаях пытки применялись российскими военными с такой жестокостью, что приводили к смерти жертвы, говорится в докладе Независимой международной комиссии по расследованию нарушений в Украине.

Российские военные широко и систематически применяли пытки в районах, которые длительное время находились под российской оккупацией, а именно в Херсонской и Запорожской областях. Такие выводы содержатся в докладе Независимой международной комиссии по расследованию нарушений в Украине, представленном в понедельник, 25 сентября.

Как указывает председатель комиссии Эрик Мёсе, основными объектами пыток стали лица, обвиняемые в осведомительстве в пользу украинских вооруженных сил: "Комиссия установила, что пытки в основном применялись в различных местах содержания под стражей, контролируемых российскими властями. Аналогичные методы пыток применялись в разных местах содержания под стражей во время допросов, которые были в основном направлены на получение информации от жертв".

Сексуальное насилие и последствия войны для детей

Кроме того, комиссия обнаружила, что в Херсонской области российские солдаты насиловали и совершали сексуальное насилие в отношении женщин в возрасте от 19 до 83 лет, нередко вместе с угрозами или совершением других нарушений. Часто членов семьи держали в соседней комнате, вынуждая их тем самым слышать, как происходят эти нарушения, говорится в докладе.

Отдельно комиссия затрагивает вопрос о "разрушительных последствиях" войны для детей. Указывается, что эксперты продолжают расследовать случаи вывоза в РФ из Украины несопровождаемых несовершеннолетних лиц. Однако из-за недостаточной ясности и прозрачности в отношении полного масштаба, обстоятельств и категорий переданных детей процесс их возвращения на родину может быть затруднен, подчеркивают авторы.

"Комиссия также обеспокоена утверждениями о геноциде в Украине, - отмечается далее в докладе. - Например, некоторая риторика, передающаяся российскими государственными и другими средствами массовой информации, может представлять собой подстрекательство к геноциду. Комиссия продолжает свои расследования по этим вопросам".

Работа международной комиссии по расследованию нарушений в Украине
В марте 2023 года Совет по правам человека ООН рассмотрел подробный письменный доклад Независимой международной комиссии по расследованию нарушений в Украине, представленный в конце ее первого мандата, и продлил этот мандат еще на год.

В настоящее время комиссия проводит более углубленные расследования в отношении незаконных нападений с применением оружия взрывного действия, нападений, наносящих ущерб гражданскому нападению, пыток, сексуального и гендерного насилия, а также нападений на энергетическую инфраструктуру в Украине.

Как указано в докладе, комиссия озабочена масштабами и серьезностью нарушений и преступлений, совершенных в Украине российскими вооруженными силами, и подчеркивает необходимость привлечения виновных к ответственности. Между тем она напоминает и о необходимости того, чтобы украинские власти оперативно и тщательно расследовали незначительное количество случаев нарушений со стороны своих же вооруженных сил.

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