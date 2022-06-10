Комиссия Конгресса США по расследованию штурма Капитолия возложила главную ответственность за беспорядки в Вашингтоне 6 января 2021 года на тогдашнего президента Дональда Трампа. "6 января стало кульминацией попытки госпереворота, наглой попытки свергнуть правительство. Насилие не было случайностью. Это была последняя попытка Трампа", — заявил председатель комиссии — конгрессмен-демократ Бенни Томпсон на открытии первого раунда публичных слушаний вечером в четверг, 9 июня.

Зампред следственной комиссии, республиканка Лиз Чейни констатировала: "Президент Трамп призвал толпу, собрал ее и поджег пламя этого нападения". После штурма Капитолия комиссия Палаты представителей Конгресса США изучила более 140 тысяч документов и опросила свыше тысячи свидетелей для прояснения роли Трампа в тогдашних событиях.

По словам Чейни, следственная комиссия пришла к выводу, что тогдашний президент несправедливо выдвинул обвинение в мошенничестве на выборах, поощрял бунт вместо того, чтобы вмешаться, и прибег к коррупции, чтобы остаться на посту президента.

Предполагаемое мошенничество на выборах



В рамках первого из шести запланированных заседаний, которое транслировалось в прямом телеэфире, в поле зрения комиссии находились важнейшие советники и члены семьи Трампа. На слушания были также приглашены два свидетеля — полицейская Кэролайн Эдвардз, получившая в ходе беспорядков черепно-мозговую травму, и оператор Ник Куэстед, снимавший правых экстремистов из группировки Proud Boys. Конгрессмены продемонстрировали видеозаписи и показания дочери Трампа Иванки и ее супруга Джареда Кушнера, бывшего вице-президента США Майка Пенса и генпрокурора Уильяма Барра.

Члены штаба Трампа, включая его дочь Иванку, согласно следственной комиссии, опровергли ложные утверждения бывшего президента о предполагаемом мошенничестве на выборах. То же самое сделали ранее и целый ряд судов, чиновников и членов администрации Трампа.

В то же время сам Дональд Трамп до сих пор не отказался от утверждений о том, что его поражение на президентских выборах 2020 года стало результатом масштабного мошенничества. В преддверии первого раунда слушаний в Конгрессе он резко раскритиковал деятельность следственной комиссии. Трамп не исключает, что будет вновь баллотироваться на пост президента США в 2024 году.