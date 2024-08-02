Комиссар ЕС встревожена упрощением въезда россиян в Венгрию

Еврокомиссар по внутренним делам Ильва Юханссон обеспокоена решением Венгрии смягчить правила въезда для граждан России и Беларуси. „Россия является угрозой безопасности. Нам нужно быть более бдительными, а не менее. Предоставить потенциальным российским шпионам и диверсантам легкий доступ в ЕС значило бы подорвать безопасность всех нас“, - заявила Юханссон в четверг, 1 августа.