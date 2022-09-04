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Европейский союз (ЕС) благодаря объемам хранения и мерам по энергосбережению хорошо подготовлен к тому, что поставки российского газа полностью прекратятся, заявил в субботу, 3 сентября, комиссар ЕС по экономике Паоло Джентилони. Об этом пишет агентство LETA со ссылкой на AFP.
Комиссар ЕС: мы готовы к полному прекращению поставок газа из России
© AFP / Scanpix

"Мы хорошо подготовлены к противодействию тому, что Россия чрезмерно использует газ в качестве оружия. Мы не боимся решений Путина, поэтому просим россиян соблюдать договоры, но, если они этого не делают, мы готовы реагировать", — сообщил Джентилони.

Российский газовый гигант "Газпром" заявил в пятницу, что газопровод "Северный поток", соединяющий Россию с северной Германией, который должен был возобновить работу в субботу после трехдневного простоя из-за ремонтных работ, будет полностью остановлен до тех пор, пока турбина не будет отремонтирована.

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По словам Джентилони, в ЕС "хранилища газа сейчас находятся примерно на уровне в 80%, благодаря диверсификации поставок", даже если ситуация варьируется от стране к стране.

Он сказал, что Брюссель "много сделал за последние месяцы", но "сегодня можно сделать больше".

Цель состоит в том, чтобы "реализовать стратегию объединенной Европы, которая работает против вторжения в Украину, используя экономическое оружие", сказал Джентилони.

"Мы не участвуем в войне, мы не участвуем в военной эскалации. Мы поддерживаем Украину. Сейчас нам нужно делать это более эффективно", — подчеркнул Джентилони.

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