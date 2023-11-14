Комиссар ЕС: Цель поставить Киеву миллион снарядов выполнима

Между тем, по оценке министра обороны Германии Бориса Писториуса (Boris Pistorius), Евросоюз не справится с этой амбициозной целью. "Один миллион не получится, в этом можно быть уверенными", - заявил он в Брюсселе, назвав причиной нехватку производственных мощностей. По словам главы Минобороны ФРГ, Германия много сделала для их увеличения, заключив рамочные соглашения с промышленностью, однако производственные процессы стоят "на месте". Даже решение о переходе на экономику военного времени не может привести к тому, что назавтра производство будет запущено и спрос будет удовлетворен, подчеркнул он.