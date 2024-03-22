Командующий Сухопутными войсками ВСУ: Россия готовит стотысячную группировку войск

“Российские планы нам до конца не известны. Нам только известные данные, что у них есть, что они создают группировку - больше 100 тысяч. Не обязательно, что это будет наступление, может, они будут пополнять свои подразделения, которые теряют боеспособность. Но такая вероятность есть, что к началу лета у них могут быть некоторые силы для проведения соответствующих наступательных операций на одном из направлений”, - сообщил генерал-лейтенант.