13 июля 2023 г. 16:15

Командующий ВСУ: Украина получила кассетные боеприпасы, они могут радикально изменить ситуацию

 
ru.DELFI.lt
Rusijos karas prieš Ukrainą
Rusijos karas prieš Ukrainą
ФОТО: AP / Scanpix

Украина получила кассетные боеприпасы из США. Об этом сообщил бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" ВСУ Александр Тарнавский в интервью CNN.

“Мы только что получили их, мы еще не использовали их, но они могут радикально изменить (ситуацию на поле боя, - Delfi)», — сказал Тарнавский.

“Противник тоже понимает, что с получением этих боеприпасов у нас будет преимущество. Противник отдаст тот участок местности, где есть возможность это использовать”, — считает бригадный генерал.

О прибытии американских кассетных боеприпасов ранее не сообщалось, отмечает CNN.

Это оружие было запрещено более чем в 100 странах, потому что бомбы, которые оно рассеивает, падают на большую территорию, представляя опасность для мирных жителей. Однако Россия использовала эти боеприпасы во время вторжения в Украину.

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