Командующий ВСУ: Украина получила кассетные боеприпасы, они могут радикально изменить ситуацию

“Мы только что получили их, мы еще не использовали их, но они могут радикально изменить (ситуацию на поле боя, - Delfi)», — сказал Тарнавский.

“Противник тоже понимает, что с получением этих боеприпасов у нас будет преимущество. Противник отдаст тот участок местности, где есть возможность это использовать”, — считает бригадный генерал.

О прибытии американских кассетных боеприпасов ранее не сообщалось, отмечает CNN.