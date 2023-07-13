Командующий ВСУ: Украина получила кассетные боеприпасы, они могут радикально изменить ситуацию

“Мы только что получили их, мы еще не использовали их, но они могут радикально изменить (ситуацию на поле боя, - Delfi)», — сказал Тарнавский.
“Противник тоже понимает, что с получением этих боеприпасов у нас будет преимущество. Противник отдаст тот участок местности, где есть возможность это использовать”, — считает бригадный генерал.
О прибытии американских кассетных боеприпасов ранее не сообщалось, отмечает CNN.
Это оружие было запрещено более чем в 100 странах, потому что бомбы, которые оно рассеивает, падают на большую территорию, представляя опасность для мирных жителей. Однако Россия использовала эти боеприпасы во время вторжения в Украину.