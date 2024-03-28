Командующий вооруженными силами Эстонии призвал удвоить расходы на оборону

Генерал Херем заявил, что ни угроза ядерного ответа, ни перспектива значительных жертв не отпугнут Владимира Путина, если он решит напасть на Эстонию, и в этом случае будет необходимо быстро отбросить его войска.

"Если кто-то вдруг окажется на нашей границе, то решающая победа должна прийти очень быстро: не через месяцы и годы, а через дни и недели", – сказал Херем.

Глава эстонских вооруженных сил заявил об этом в интервью, которое он дал, находясь в Японии. (Генерал Херем встретился с представителями оборонного ведомства этой страны.)

"Если мы действительно считаем, что такое может произойти через три года, тогда мы должны принять решение сегодня", – сказал Херем.

По его словам, с представителями минобороны Японии он обсуждал возможности приобретения компонентов, которые могли бы помочь Эстонии производить оборонную продукцию с меньшими затратами.