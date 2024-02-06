Командующий войсками Эстонии: Россия пока не готова к войне с НАТО, но может сделать что-то ужасное

"Россия пока не готова вступить в военный конфликт с НАТО", - сказал он.

"Это произойдет не сегодня и не завтра. Но даже через год или шесть месяцев они могут сделать с нами что-то очень ужасное. Им не нужно идти на Варшаву, Берлин или даже Таллин. Это может принять форму мелкомасштабной военной агрессии", - считает Херем.

Генерал сравнил Россию с бандитом, который нацеливает оружие, говоря о военных учениях летом 2022, когда россияне нанесли имитационные удары по эстонским городам. Минобороны России тогда отказалось от комментариев.

"Они нацеливают на нас свое оружие, вводят все данные, но на самом деле не нажимают на курок", - сказал генерал Мартин Херем. И сравнил это с дракой на улице: "Они пытаются создать предлог".