Командующий Сухопутными войсками ВСУ: Россия готовит стотысячную группировку войск

 
ru.DELFI.lt
Rusijos karas Ukrainoje
Rusijos karas Ukrainoje
ФОТО: Scanpix

Россия создает стотысячную группировку войск, которую могут использовать для наступления в Украине. Об этом заявил командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк в эфире телемарафона.

“Российские планы нам до конца не известны. Нам только известные данные, что у них есть, что они создают группировку - больше 100 тысяч. Не обязательно, что это будет наступление, может, они будут пополнять свои подразделения, которые теряют боеспособность. Но такая вероятность есть, что к началу лета у них могут быть некоторые силы для проведения соответствующих наступательных операций на одном из направлений”, - сообщил генерал-лейтенант.

“Мы готовимся к возможному разному развитию ситуации”, - добавил он.

Ранее газета Financial Times сообщила, что Россия может планировать большое наступление на фронте в Украине летом 2024 года.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии