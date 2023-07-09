Командиры с "Азовстали" вернулись из Турции в Украину. Россия заявляет о нарушении договоренностей

По его словам, о возвращении командиров «Азовстали» в Украину российской стороне ничего не сообщили.

«Условия возвращения нарушила как турецкая сторона, так и Киев. По условиям договоренностей главари «Азова» должны были находиться на территории Турции до момента окончания конфликта», — заявил Песков агентству «РИА Новости» (не все из возвращающихся имели отношение к «Азову», который в России демонизируется и объявлен «террористической организацией»).

Ранее в субботу президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем телеграм-канале, что возвращается из Турции вместе с военными, которые защищали «Азовсталь», а затем, после освобождения из российского плена по обмену, 10 месяцев находились в этой стране.