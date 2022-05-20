По словам Прокопенко, всех гражданских в итоге эвакуировали с территории "Азовстали", а тяжелораненые бойцы получили необходимую медицинскую помощь. По плану их должны обменять и вывезти на территорию, которую контролирует Украина.

Что касается погибших, Прокопенко выразил надежду, что в ближайшее время их родные и вся Украина "смогут с почестями похоронить своих воинов".