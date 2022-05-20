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Командир "Азова" Денис Прокопенко записал видеобращение, в котором рассказал, что приказ прекратить оборону ради сохранения жизни бойцов полк получил от украинского командования. Условиями "Азова" был вывоз с "Азовстали" мирных жителей, а также раненых военных и тел погибших.
Denisas Prokopenka
Denisas Prokopenka
© Stopkadras

По словам Прокопенко, всех гражданских в итоге эвакуировали с территории "Азовстали", а тяжелораненые бойцы получили необходимую медицинскую помощь. По плану их должны обменять и вывезти на территорию, которую контролирует Украина.

Что касается погибших, Прокопенко выразил надежду, что в ближайшее время их родные и вся Украина "смогут с почестями похоронить своих воинов".

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