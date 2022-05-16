Прокопенко отметил, что защитники Мариуполя выполнили приказ, несмотря на все трудности, 82 дня оттягивали превосходящие силы противника на себя и дали возможность украинской армии перегруппироваться, подготовить больше личного состава и получить большое количество вооружения от стран-партнеров, пишет Liga.net.

"Ни одно вооружение не будет работать без профессионально подготовленных военнослужащих, что делает их самым ценным элементом армии. В целях сохранения жизней весь Мариупольский гарнизон выполняет утвержденное решение высшего военного командования и надеется на поддержку украинского народа", – сказано в сообщении.

Непосредственно в видео командир "Азова" говорит, что все должно поддаваться сомнению – "каждое решение, каждый план".

"Критическое мышление всегда порождало сомнения в моей голове, сомнения в правильности принятого решения", – сказал он.

По словам Прокопенко, в управлении подразделениями всегда есть риск. "На войне нет полностью безопасных планов и операций, ты всегда рискуешь. Главное осознать, просчитаны ли все риски, просчитан ли план В, отдался ли ты полностью этому плану, который должен объединять в себе выполнение поставленной задачи и максимальное сохранение жизни и здоровья личного состава. Возможно поэтому война – это искусство, а не наука, когда ты выполнил поставленную задачу и сохранил максимальное количество личного состава. Это и есть высшая планка управления войсками, тем более, когда твое решение утверждено высшим военным руководством. Слава Украине!", – сказал командир.

Центр противодействия дезинформации при СНБО сообщает, что сообщение российских пропагандистов о том, что часть бойцов "Азова" сдались в плен, – фейк.