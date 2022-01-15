Предупреждения об опасности цунами после извержения гигантского подводного вулкана в Тихом океане распространили власти многих стран региона - от Австралии до Соединенных Штатов. Извержение уже привело к удару волн высотой более метра на побережье островного государства Тонга, вблизи которого располагается вулкан Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай.

По словам островных жителей, извержение было такой мощи, что земля под ногами тряслась на протяжении нескольких минут, а вокруг раздавался грохот, напоминающий раскаты грома.

На острове Вануату власти получили сообщения о волнах, достигавших 2,5м в высоту. Жителей предупредили, что удары волн могут продолжаться в течение всей предстоящей ночи.

Власти целого ряда других стран призвали жителей прибрежных районов оставаться в отдалении от океана, пока угроза цунами не минует.

"Как будто взрывались бомбы"

На кадрах, опубликованных в социальных сетях, видно, как вода захлестывает церковь и несколько домов на Тонга. Очевидцы сообщают о дожде из пепла в столице Нукуалофа, в 65 километрах от вулкана.

Сообщается, что волны залили городскую набережную и примыкающие к ней улицы, разрушили несколько хижин, стоявших на берегу, а королю островного государства Ахо-Эиту Тупоу IV пришлось эвакуироваться из дворца в свою загородную виллу.

Предупреждение о цунами заставило местных жителей эвакуироваться на возвышенности.

Объявления об угрозе цунами были распространены властями ряда стран, расположенных в южно-тихоокеанском регионе, включая Тонга, Фиджи, Австралию и Новую Зеландию.

Извержение вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай сопровождалось ударными волнами, которые распространились по южной части Тихого океана.

Жительница Тонга Мере Тауфа рассказала, что извержение произошло, когда она с родными готовилась к ужину, и ее младший брат решил, что поблизости взрываются бомбы.

"Моим первым порывом было спрятаться под столом, я схватила младшую сестру и крикнула родителям и остальным, кто был в доме, чтобы они сделали то же самое", - цитирует ее новозеландский портал Stuff.co.nz.

По словам женщины, после этого в дом хлынула вода.

"Повсюду были слышны крики, люди кричали, что нужно безопасное место, чтобы все поднялись на возвышенность", - добавила она.

Крупнейшее за десятилетия

Это последнее из серии извержений вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хапаай. Столбы газа, дыма и пепла, вырывавшиеся из жерла вулкана, достигали в высоту 20 километров, передает Геологическая служба Тонга.

Специалист по вулканологии в Университете Окленда, профессор Шейн Кронин говорит, что это одно из мощнейших извержений на Тонга за последние 30 лет.

"Самое примечательное в этом - это насколько быстро и бурно оно распространилось. Нынешнее извержение оказалось куда более крупным, стремительно развивающимся, с гораздо большим количеством выброшенного пепла. Я ожидаю, что на Тонга осядет слой пепла толщиной несколько сантиметров", - сказал профессор в интервью Би-би-си.

Восьмиминутное извержение было таким мощным, что похожие на раскаты грома звуки были слышны даже на Фиджи - более чем в 800 километрах от вулкана. Власти острова также рекомендовали жителям покинуть прибрежные районы и открыли центры эвакуации.

В Новой Зеландии, которая находится на расстоянии 2,3 тыс. км, власти предупредили жителей о высоких приливах, вызванных извержением.

Национальное агентство по борьбе с чрезвычайными ситуациями заявило, что в некоторых частях страны могут появляться "сильные и необычные течения, а также непредсказуемые штормовые приливы в прибрежных районах".