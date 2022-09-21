Владимир Путин:
"Главные цели спецоперации (так российские официальные лица называют войну в Украине — прим. Delfi) остаются неизменными — освобождение всей территории Донбасса, ЛНР освобождена полностью, ДНР — частично"
"Россия не может отдать близких ей людей на растерзание палача и не откликнуться на их стремления определять свою судьбу, поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей"
"Запад перешел всякую грань, безответственные политики говорят о поставках наступательного вооружения на Украину, техникой наносятся удары по России"
"При угрозе территориальной целостности страны, для защиты России и нашего народа мы безусловно используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства, это не блеф"
"Те кто ведет ядерный шантаж против РФ, должны помнить, что роза ветров может развернуться в их сторону"
Сергей Шойгу:
"Мы воюем уже не столько с Украиной, сколько с коллективным Западом"
"Украина потеряла уже половину армии: 61 207 погибших, 49 368 раненых"
"Российские потери — 5 937 погибших. Почти 90% раненных в ходе спецоперации вернулись в строй" (в предыдущий раз российская сторона сообщала о потерях в конце марта: 1351 российский погибший, 3825 раненых — прим. Delfi)
"Сама линия соприкосновения, можно называть ее и линия фронта, и линия соприкосновения — она больше 1 000 км. Естественно, то, что сзади, и то, что там, по этой линии — это надо закреплять, эти территории надо контролировать. И, конечно, в первую очередь, именно для этого делается эта работа — я имею в виду, частичная мобилизация"
Цитаты по Telegram-каналам государственного информагентства РИА "Новости" и издания "Медуза".
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