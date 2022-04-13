Количество заражений коронавирусом в мире превысило полмиллиарда

Количество заражений коронавирусом во всем мире утром в среду, 13 апреля, превысило полмиллиарда. Число зарегистрированных случаев заражения достигло 500 907 811, следует из данных, обнародованных на сайте американского университета Джонса Хопкинса.

С начала пандемии от ковида во всем мире скончались уже 6 185 177 человек. В число стран более чем с 20 млн случаев заражений входят США, Индия, Бразилия, Франция, Великобритания и Германия. Как следует из данных университета Джонса Хопкинса, в США за все время пандемии коронавирусом заразились 80 478 065 челоек, из них 986 408 скончались.

В Индии количество заражений и смертей составляет соответственно 43 038 016 и 521 736, в Бразилии - 30 184 286 и 661 741, во Франции - 27 353 225 и 144 662, в Великобритании - 21 846 115 и 171 004 и в Германии - 23 017 079 и 132 378.

Россия - седьмая по количеству заражений

Россия занимает в списке седьмую строчку по количеству заражений. Согласно данным университета Джонса Хопкинса, в России коронавирусом заразились 17 756 183 человека, из них 364 779 умерли.

Между тем по данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности от коронавируса на один миллион населения планеты на утро 13 апреля составил 796,7.

В США коэффициент смертности составил 3,029 человек, в Индии - 372, Бразилии - 3,074, во Франции - 2,192, в Великобритании - 2,487, в Германии - 1,574 и в России - 2,549.