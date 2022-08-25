Количество погибших в результате ракетного удара по Чаплино возросло до 25

Об этом заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил в Телеграмме, передает Укринформ.

По словам чиновника, в поселке Чаплино завершились спасательно-поисковые работы.

"В результате обстрелов жилого сектора и железнодорожной станции погибли 25 человек, из них двое - дети. 11-летний мальчик погиб под завалами дома, еще один 6-летний ребенок - во время пожара в автомобиле возле железнодорожной станции", - отметил Тимошенко.

Кроме этого, по его словам, пострадал 31 человек.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский накануне проинформировал, что войска российской федерации нанесли ракетный удар по станции Чаплино в Днепропетровской области. По состоянию на вечер 24 августа количество погибших в результате удара составляло 22 человека.