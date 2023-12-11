Кольцо с бриллиантом стоимостью 750 тыс. евро нашли в пылесосе парижского отеля

Владелица драгоценности, предпринимательница из Малайзии, в пятницу заявила о его исчезновении в полицию, высказав предположение, что его украл кто-то из гостиничного персонала.

Но, как сообщает газета Le Parisien, охранники знаменитой гостиницы в воскресенье обнаружили его в недрах пылесоса, внутри мешка для сбора пыли.

Хозяйка с тех пор улетела из Парижа в Лондон, но вернется обратно, чтобы забрать свое кольцо, передает издание.

Представители международной сети фешенебельных гостиниц сообщили прессе, что предложили женщине три бесплатных ночи для компенсации причиненных ей неудобств, но она, похоже, не собирается принять это предложение.

«Благодаря тщательной работе охранников сегодня утром кольцо было найдено. Мы хотим поблагодарить сотрудников парижского отеля Ritz, которые приняли участие в поисках кольца и которые каждый день проявляют профессионализм и порядочность в своей работе», — сказано в заявлении Ritz.

