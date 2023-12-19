Колбаски за 21 евро и глинтвейн за 10 евро: почему в этом году рождественские рынки Европы такие дорогие?

Столица Шотландии с ее зимними фестивалями и сказочными мощеными улочками обещает волшебное рождественское путешествие. Но рождественский рынок в Эдинбурге в этом году был назван "адом на земле" с "возмутительными ценами" и "грабительскими владельцами ларьков", пишет один из пользователей социальной сети "X" (бывший Twitter). Гамбургеры стоят 12 фунтов стерлингов (14 евро), билеты на большое колесо – 10 фунтов (11,60 евро), а глинтвейн – 7 фунтов (8 евро).

Вот как обстоят дела с ценами на других рождественских рынках.

Но Венгрия – не единственная страна, столкнувшаяся с праздничным ценовым шоком, поскольку продовольственная инфляция продолжает расти, достигнув в начале этого года максимального уровня в ЕС – почти 20%.

При средней зарплате ниже €830 в месяц местные жители не могут себе позволить участвовать в этих праздниках. Миска гуляша стоит 12 евро, голубцы – 17 евро. Как отмечает гостья из города Печ на юге Венгрии Маргит Варга: "Это не рассчитано на венгерские кошельки".

В исследовании 2023 года рождественский рынок в Будапеште был признан лучшим в Европе , но когда в меню появились хот-доги по €21, энтузиазм посетителей начал ослабевать, пишет Euronews.

Цены на рождественском рынке в Ливерпуле также вызвали недоумение. Местная газета Liverpool Echo опубликовала в Facebook цены, включая глинтвейн за 6,50 фунтов стерлингов (7,50 евро) и сардельки за 8 фунтов стерлингов (9,30 евро). Комментаторы писали: "Вам придется взять ипотеку, чтобы купить любой из этих товаров" и "Я пойду в ближайший Greggs" – недорогую британскую сеть булочных.

Это почти на одном уровне со знаменитой лондонской "Зимней страной чудес" (Winter Wonderland), где глинтвейн стоит 5,70 фунтов (6,60 евро), бургеры – до 14 фунтов (16,20 евро), а хот-доги – 8,50 фунтов (9,90 евро). В пиковое время прокатиться на гигантском колесе стоит 11 фунтов стерлингов (12,80 евро).

В Англии дела обстоят ненамного лучше. В северо-восточном городе Йорк обычно можно рассчитывать на то, что праздничные мероприятия обойдутся вам дешевле, чем в Лондоне . Но в этом году бургер с чипсами также стоит 12 фунтов стерлингов (14 евро), а глинтвейн – чуть более разумные 5 фунтов стерлингов (5,80 евро).

Глинтвейн на рождественских рынках Берлина стоит 4-5 евро, а с рюмкой – до 10 евро, что значительно превышает цену, которую готовы заплатить многие посетители: по данным опроса, проведенного немецкой компанией Civey, треть людей готовы потратить 3-3,99 евро, а четверть считают приемлемой цену менее трех евро.

Один человек опубликовал в социальных сетях фотографию с колбаской стоимостью 6 евро с рождественского рынка во Франкфурте, написав: "В этом году цены выросли". В Берлине, по сообщениям, некоторые лоточники решили пропустить рождественские рынки в этом году, поскольку их прибыль сократилась. Местная телерадиокомпания RBB сообщает, что себестоимость братвурста в настоящее время составляет около 2,70 евро, что делает невозможным предложение цены в 3,50 евро, которая была распространена на рынках десять лет назад.

В Германии , на родине рождественских рынков, праздничная традиция считается почти священной. Но это не защитило посетителей от инфляции.

Некоторые добавили, что в этом виноваты организаторы, а не владельцы ларьков, утверждая, что домик среднего размера на рынке стоит 10 000 фунтов стерлингов (11 600 евро).

На рождественском рынке в Шпандау посетители воскликнули в интервью газете Berliner Zeitung: "Ого, как здесь все дорого", добавив, что цены примерно на 1 евро выше, чем в прошлом году. Аналогичное повышение цен было отмечено на рождественском рынке Страсбурга во Франции, по данным телеканала BFM TV.

И снова в росте цен обвинили непомерные сборы, взимаемые организаторами.

Но, как отмечает один человек, по крайней мере, на рождественские рынки Европы можно попасть бесплатно. Например, рождественский рынок Сиэтла в США приглашает посетителей "окунуться в волшебную европейскую рождественскую деревню" за 20 долларов (18 евро), а сувенирные и продуктовые киоски внутри добавляют дополнительные расходы. По крайней мере, карусель здесь бесплатная.

В Эстонии и Латвии. Сравним?

Эстонский Delfi провел небольшой обзор знаменитого рождественского рынка в Таллинне и оказалось, что цены на нем, по сравнению с прошлым годом, выросли довольно сильно.