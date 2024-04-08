Коалиция Туска лидирует на коммунальных выборах в Польше

Правящая в Польше коалиция во главе с премьер-министром Польши Дональдом Туском в ходе коммунальных выборов, прошедших в воскресенье, 7 апреля, закрепила результат, достигнутый после парламентских выборов в октябре 2023 года. Об этом свидетельствуют результаты предварительного опроса института Ipsos. Тем не менее национал-консервативная партия "Право и справедливость" (ПиС), которая до поражения на парламентских выборах правила в Польше на протяжении 8 лет, до сих пор остается самой популярной среди избирателей.