Вооруженные силы КНР начали трехдневные военные учения "Объединенный острый меч" в морских акваториях вокруг острова Тайвань. Об этом сообщили в субботу, 8 апреля, в Восточной зоне боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Пекин направляет самолеты, корабли и персонал в "морские районы и воздушное пространство Тайваньского пролива, близ северного и южного побережья острова, а также на восток от острова", сказал представитель НОАК.

"Оперативная группа будет одновременно организовывать патрулирование и наступление вокруг острова Тайвань, формируя позицию всестороннего окружения и сдерживания", - указали позднее в государственной телерадиовещательной компании CCTV.

Китай задействует "дальнобойную ракетную артиллерию, морские эсминцы, ракетные катера, истребители ВВС, бомбардировщики, средства радиопротиводействия и заправщики", добавили там.

В Пекине назвали маневры "строгим предупреждением" властям Тайваня.

Глава администрации Тайваня подтвердила продолжение сотрудничества с США

Между тем глава администрации Тайваня Цай Инвэнь на фоне учений подтвердила продолжение сотрудничества с Вашингтоном. Тайвань будет "продолжать работать с США и другими странами-единомышленниками, чтобы совместно защищать ценности свободы и демократии", сказала Цай на встрече с высокопоставленными чиновниками американского Конгресса в Тайбэе.

Визит Цай Инвэнь в США

Китай ранее заявил протест в связи с состоявшейся в США встречей спикера палаты представителей американского Конгресса Кевина Маккарти и главы администрации Тайваня Цай Инвэнь. "Этот шаг серьезно нарушает принцип "одного Китая", наносит серьезный ущерб суверенитету и территориальной целостности страны и посылает неверный сигнал сторонникам "независимости Тайваня", - говорилось в заявлении МИД КНР от 6 апреля. В китайском МИД также обвинили США в длительном "нарушении своих обязательств и продолжении трансграничных провокаций в виде официальных обменов с Тайванем, продаж оружия и военных союзов".

Республиканец Маккарти принял Цай Инвэнь в Калифорнии, в президентской библиотеке Рональда Рейгана в городе Сими-Вэлли неподалеку от Лос-Анджелеса. Как отмечает агентство Reuters, это первая встреча такого уровня на американской территории с 1979 года. "Мы сильнее, когда мы вместе. Тайвань благодарен Соединенным Штатам за то, что они на нашей стороне и поддерживают усилия по защите нашего образа жизни", - заявила на встрече глава администрации Тайваня. Спикер нижней палаты Конгресса в свою очередь подчеркнул необходимость продолжить поставки оружия Тайваню, а также развивать экономическое сотрудничество, особенно в сфере торговли и технологий.