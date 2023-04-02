Китай призывает все ядерные державы следовать принципам заявления, принятого в январе 2022 года, принять меры по снижению риска ядерной войны и избегать любых вооруженных конфликтов между государствами, обладающими ядерным оружием. Речь идет о совместном заявлении лидеров пяти ядерных держав — Великобритании, Китая, России, США и Франции. Подписанты документа подчеркнули, что "в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана", а также подтвердили, что не будут нацеливать это оружие массового поражения друг на друга или на какую-либо другую страну.
Зампостпреда КНР при ООН — по Украине: Против нападений на АЭС
В то же время китайская сторона прокомментировала войну России против Украины в контексте ядерной угрозы. Позиция Пекина включает противодействие вооруженным нападениям на атомные электростанции, указал Гэн Шуан. Всем сторонам следует сохранять рациональность и сдержанность, а международному сообществу — создать условия для скорейшего возобновления переговоров, подчеркнул зампостпреда КНР при ООН.
Президент России Владимир Путин 25 марта сообщил о намерении РФ разместить свое тактическое ядерное оружие на территории Беларуси. Александр Лукашенко в ходе послания к белорусскому народу и парламенту не исключил, что в республике при необходимости может быть размещено и стратегическое ядерное оружие.
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