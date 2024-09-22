КНР манипулирует данными, но это не может скрыть безработицу

Между тем рынок труда в экономических секторах, где у большинства работников краткосрочные договоры и гибкие условия, чему часто способствуют онлайн-платформы для доставки еды, совместное пользование транспортными средствами или влияние соцсетей, перенасыщен. Около 200 миллионов китайцев зарабатывают на жизнь, имея такие непрестижные профессии, поэтому многие молодые люди отказываются от работы на износ.

Более состоятельная молодежь, возможно, делает выбор в пользу получения более качественного образования, а многие предпочитают просто „лежать и ничего не делать“, описывает ситуацию Николь Голдин из Atlantic Council, имея в виду растущее общественное движение, известное как „тан пин“ (добровольный отказ от переработок и успехов во что бы то ни стало в пользу нормальной размеренной жизни). Его сторонники - молодые люди, которые отвергают давление общества, требующего от них чрезмерных достижений, и стремятся к менее материалистически ориентированному поведению.