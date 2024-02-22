Кнессет - против признания палестинского гоударства

Израиль занял Западный берег реки Иордан и Восточный Иерусалим в 1967 году. Палестинцы требуют создания на этих территориях независимого государства со столицей в Восточном Иерусалиме. В 2012 году Организация Объединенных Наций предоставила Палестине статус государства-наблюдателя. Из 193 стран-членов ООН 139 на данный момент признали палестинские территории независимым государством. Германия и США не входят в их число; они всегда настаивали на том, что создание палестинского государства должно быть согласовано в рамках мирных переговоров с Израилем.