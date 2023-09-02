КНДР запустила крылатые ракеты в сторону Желтого моря

КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря, сообщили в субботу, 2 сентября, в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи. По данным южнокорейских военных, это произошло около 4.00 утра в субботу по местному времени (22.00 мск). В Сеуле заявили, что вместе с США анализируют детали запуска северокорейских ракет.

31 августа власти КНДР заявили, что сымитировали удары ракетами с ядерными боеголовками по целям на всей территории Южной Кореи. В Пхеньяне назвали это ответным шагом на 11-дневные совместные военные учения армий Южной Кореи и США, в которых участвовали стратегические бомбардировщики B-1B. Эти действия были расценены КНДР как "равносильные планам по превентивному ядерному удару со стороны США".

Кроме того, неделю назад Северная Корея заявила о второй попытке вывести на орбиту собственный спутник-шпион. Второй запуск, как и первый, оказался неудачным.

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